Бывший эксперт ООН Никулин допустил рукотворное происхождение гепатита, поражающего детей

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26 апреля 2022, 20:06 Источник: Общественная служба новостей

врач, pixabay.com

Бывший эксперт ООН, специалист по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин во вторник допустил, что вспышка нового вируса гепатита, который поражает детей, имеет рукотворное происхождение.

Этой весной в Европе были зафиксированы первык случаи "неизвестного" гепатита. Заболевания печени были диагностированы у детей в одиннадцати странах Европы, а также в США. Больше всего заболевших выявлено в Великобритании.

Игорь Никулин в беседе с Общественной службой новостей отметил, что сейчас нет конкретных данных о новом виде гепатита, вследствие чего появляются различные версии его происхождения. Специалист по биологическому оружию напомнил, что по всему миру продолжают работать около трехсот американских биолабораторий, которые "никто не контролирует". "Могли снова что-нибудь упустить", – предположил эксперт.

Кроме того, Никулин не исключил, что заболевание так или иначе связано с вакцинацией против коронавирусной инфекции, однако к настоящему моменту подтверждения данной теории нет.