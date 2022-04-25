Где южноуральцам сделать прививку от коронавируса на этой неделе

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

25 апреля 2022, 10:38 Анна Семенова

Прививка - простой и действенный способ защиты от ковида. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Публикуем адреса мобильных пунктов вакцинации

Не за горами майские праздники. А после них эпидемиологи прочат новый рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас самое время озаботиться вакцинацией или ревакцинацией. Для удобства южноуральцев работают многочисленные пункты, которые позволяют избежать очередей.

Челябинск:

ГКБ №1 (сюда переехал мегапункт из «Мегаполиса»). Привиться можно в будни с 8:00 до 20:00 и в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

30 апреля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

30 апреля и 1 мая:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

с 25 по 29 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00

30 апреля и 1 мая:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

30 апреля и 1 мая:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

29 апреля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

с 25 апреля по 3 мая:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Также получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства и в круглосуточных пунктах вакцинации:

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт.

Подростков прививают только в поликлиниках по месту жительства.

Не забывайте, что если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, после нее нужно сделать перерыв в один месяц.