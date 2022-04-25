Где южноуральцам сделать прививку от коронавируса на этой неделе

Публикуем адреса мобильных пунктов вакцинации
Не за горами майские праздники. А после них эпидемиологи прочат новый рост заболеваемости коронавирусом. Сейчас самое время озаботиться вакцинацией или ревакцинацией. Для удобства южноуральцев работают многочисленные пункты, которые позволяют избежать очередей.
Челябинск:
- ГКБ №1 (сюда переехал мегапункт из «Мегаполиса»). Привиться можно в будни с 8:00 до 20:00 и в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
30 апреля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
30 апреля и 1 мая:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
с 25 по 29 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00
30 апреля и 1 мая:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Кыштым:
30 апреля и 1 мая:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
29 апреля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
с 25 апреля по 3 мая:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Также получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства и в круглосуточных пунктах вакцинации:
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.
Подростков прививают только в поликлиниках по месту жительства.
Не забывайте, что если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, после нее нужно сделать перерыв в один месяц.