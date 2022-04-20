В Челябинской области сохраняется низкий уровень смертности от ковида

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20 апреля 2022, 09:40 Анна Семенова

Коронавирус все еще угрожает людям из группы риска. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Но в Роспотребнадзоре еще раз подчеркивают: пандемия не закончилась.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 194 человека, в том числе 26 школьников. В то же время выписались по выздоровлению из больниц и поликлиник 351 человек. Не справились с болезнью и скончались два человека.

На 20 апреля COVID-19 переносят под присмотром врачей 3 978 южноуральцев.

Несмотря на низкие показатели заболеваемости и смертности, расслабляться не стоит. Роспотребнадзор в очередной раз подчеркнул, что о завершении пандемии речь пока не идет. Эта болезнь все еще угрожает жизням тех, кто относится к группе риска. В случае ухудшения эпидситуации в регионах вновь будут вводиться ограничительные меры.