Штамм «стелс-Омикрон» может вызвать новые волны COVID-19

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19 апреля 2022, 13:02 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавируса «стелс-Омикрон» может пробивать уже сформировавшийся иммунитет к другим штаммам COVID-19. Такой вывод сделали специалисты в связи с резко возросшей заболеваемостью медиков в Великобритании.



Врачи являются одной из самых иммунизированных прослоек населения в условиях распространения нового штамма COVID-19. Тем временем в Великобритании число медиков, не вышедших на работу из-за инфекции, увеличилось почти на 90% за три недели. А на днях британские СМИ сообщили о 12-часовых задержках «скорых» из-за чрезвычайной ситуации, связанной с нехваткой персонала. Специалисты предполагают, что именно новый штамм «стелс-Омикрон» может вызвать следующие волны COVID-19.



Способность «Омикрона», а в особенности его линии ВА.2, лучше пробивать сложившийся иммунитет связана с изменением структуры S-белка, который помогает вирусу проникать в человеческий организм, считает директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.



Врач-пульмонолог Ольга Марданова отметила, что тяжесть течения «стелс-Омикрона» не выше и не ниже, чем у изначального варианта, и зависит от наличия иммунитета.



«Те, кто имеет более сильный иммунитет, болеет в более легкой форме, и наоборот. Опасен этот штамм для невакционированной группы населения, а также для тех, кто еще не переболел, а значит, не выработался иммунитет к вирусу. У этих пациентов шанс заболеть гораздо выше из-за высокой заразности штамма, — подчеркнула врач.



По ее словам, основные симптомы COVID-19, вызванного новым штаммом, — повышение температуры (как правило, до 38 градусов), слабость, ломота, общее недомогание, насморк, боль в горле, кашель, потеря обоняния (не так часто). Иногда встречаются желудочно-кишечные проявления.



Ранее стало известно, что доля «стелс-Омикрона» превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.



