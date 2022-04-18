Диетолог Ковальков предупредил об опасности самостоятельного проведения детокса

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18 апреля 2022, 08:31 Источник: Радио Sputnik

вода, pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков сообщил в рамках разговора с журналистами в понедельник, что "чистка организма от шлаков и токсинов" может быть опасной для здоровья человека.

Алексей Ковальков отметил, что люди, которые хотят пройти процедуру детокса, обычно уточняют, что речь идет о "чистке организма". Диетолог полагает, что не существует вещества, с которым печень человека не может справиться самостоятельно.

Специалист в беседе с Радио Sputnik отметил, что детокс способен привести к тяжелым последствиям, поскольку многие не знают о сложных заболеваниях, которые протекают в организме. "Чистка" в таком случае может спровоцировать нарушение функций печени, разбалансировку гормонального фона и даже остановку сердца.

Ковальков уточнил, что при появлении проблем со здоровьем лучше посетить ближайшую поликлинику, где врачи расскажут, как именно "очистить" организм, если есть такая необходимость.