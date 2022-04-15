В Челябинской области от ковида за сутки умерло 8 человек

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15 апреля 2022, 10:25 Анна Семенова

Многие не видят в ковиде опасности, но она, увы, существует. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Хотя уровень заболеваемости и снизился, каждый день положительный ПЦР получает довольно много южноуральцев.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки ковид подтвердился у 269 человек, в том числе у 25 школьников. Всего было проведено 10 221 тестов.

Выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 492 пациента. Не смогли победить коронавирус и скончались восемь человек.

Всего на 15 апреля переносит COVID-19 под присмотром врачей 4 421 южноуралец.

Кстати, согласно проведенным опросам, 39% россиян все еще считают коронавирус серьезной проблемой. При этом каждый третий респондент думает, что пандемия в стране почти закончилась. Есть и те, кто вообще не видит и никогда не видел в вирусе никакой опасности, так ответили 21% опрошенных.