За сутки в Челябинской области заболело ковидом 378 человек.

Общая ситуация по стране благоприятная.
Как сообщает ТАСС, за прошлую неделю в России общее число заражений коронавирусом составило менее ста тысяч человек. Таких показателей не было с июня 2021 года.
Также на минимуме находится смертность. Показатель летальности составляет 2,07%. За семь дней от ковида скончалось 2008 россиян.
Вклад от Челябинской области такой: 378 человек получили за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест, в их числе 28 школьников. Выздоровели и выписались 482 человека. Умерло шесть человек.
На 11 апреля переносят COVID-19 под присмотром врачей 5 967 южноуральцев.