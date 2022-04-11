За сутки в Челябинской области заболело ковидом 378 человек.

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

11 апреля 2022, 09:32 Анна Семенова

Статистика по заболеваемости обнадеживает. Но это не исключает новой волны. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Общая ситуация по стране благоприятная.

Как сообщает ТАСС, за прошлую неделю в России общее число заражений коронавирусом составило менее ста тысяч человек. Таких показателей не было с июня 2021 года.

Также на минимуме находится смертность. Показатель летальности составляет 2,07%. За семь дней от ковида скончалось 2008 россиян.

Вклад от Челябинской области такой: 378 человек получили за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест, в их числе 28 школьников. Выздоровели и выписались 482 человека. Умерло шесть человек.

На 11 апреля переносят COVID-19 под присмотром врачей 5 967 южноуральцев.