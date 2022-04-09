Онколог Эльмар Мусаев: о современных методах лечения опухоли костей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 апреля 2022, 15:39 Источник: rg.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В столице на базе 62-й онкологической больницы недавно открылся Московский научно-практический центр опухолей костей, мягких тканей и кожи. Руководитель центра Эльмар Мусаев является одним из ведущих онкологов России. Он рассказал о достижениях современной медицины, которые позволяют избавлять людей от тяжелейшего рака.



Эльмар Мусаев отметил, что благодаря хирургическим методам, лучевой терапии, лекарственной терапии, удается избавлять людей от тяжелейших, ранее не поддающихся лечению раковых заболеваний разных органов.



«Вот, скажем, столь распространенный у женщин рак молочной железы. Он давно перестал быть приговором. Более того, если этот рак перенесла женщина, и ей пришлось удалить грудную железу, она не становится инвалидом. Пластические хирурги - в том числе и в нашей 62-й больнице - восстанавливают железу. И женщина продолжает вести нормальный образ жизни. Но... Не исключено, что через 5, 10, а иногда и более лет вдруг у нее появляются боли в спине», - привел пример онколог.



Он подчеркнул, что обезболивающие таблетки можно купить и без рецепта врача. При этом люди могут обратиться и к остеопату, и невропатологу, но это их не избавит от роста опухоли в кости.



Эльмар Мусаев одну из главных проблем видит в просвещении.



«В последнее время модной стала онкоориентация специалистов амбулаторного, да и не только амбулаторного звена, чтобы не пропустить рак. Но в программы пока не включена ориентация на метастазы в костях. В нашем новом центре мы создаем специальную программу обучения и самих медиков и, как ни покажется странным, пациентов», - отметил специалист, подчеркнув, что каждый случай требует индивидуального подхода и в диагностике, и в лечении, и в реабилитации.



Онколог рассказал о примере из собственной практики:



«Пришел на прием 35-летний москвич. Подчеркиваю: москвич, то есть, человек, живущий в мегаполисе, где, без преувеличения, высокий уровень медицинской помощи, в том числе онкологической. Три года назад этому пациенту удалили злокачественную опухоль почки. Операция прошла успешно. Пациент-программист вернулся на работу. Через год появились сильные боли в правой бедренной кости. Он обратился к нам в 62-ю больницу. Процесс не зашел далеко: это был единственный метастаз. Мы провели радикальную операцию - удаление метастаза с эндопротезированием. Пациент вернулся к обычной жизни.



Но рак - и об этом надо помнить - недаром числится в опасных заболеваниях. Еще через год этот мужчина неожиданно сломал ногу. Его по скорой отвезли в травматологическое отделение. Пациент сказал, что у него был рак почки. Увы, ответ - такое нередко - был более чем обычный: надо лечить перелом. Но это был не просто перелом! Это был патологический перелом, а точнее: метастаз рака. Теперь уже левой бедренной кости. Но коллеги пошли своим путем - провели неадекватную операцию. И потом он снова стал нашим пациентом. И нам пришлось провести более обширную операцию - левую бедренную кость полностью заменили протезом».



Эльмир Мусаев отметил, что разработки современных протезов проходят и в России:



«Разработаны варианты индивидуального протезирования для сложных анатомических локализаций, протезы печатаются на 3D принтере для конкретного пациента».



