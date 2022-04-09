За сутки в Челябинской области ковидом заболел 401 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

9 апреля 2022, 10:39 Анна Семенова

Каждый день проводится большое количество ПЦР-тестов. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И иммунологи рассказали, что назальная вакцина не заменит прививок.

По сообщению минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получил 401 пациент, из которых 29 школьников. Всего на анализ было направлено 10 252 человека. Выписались по выздоровлению 552 человека. Скончалось семь человек.

Всего на 9 апреля ковид переносят под присмотром врачей 6 092 южноуральца.

Вакцинация по-прежнему нужна и важна. И капли в нос с антителами, которые вышли в гражданский оборот, не заменит внутримышечные инъекции. Такое мнение высказал иммунолог Николай Крючков. Прививка вызывает более сильный общий иммунный ответ, а назальный препарат больше работает на местном уровне. Оптимальным решением будет комбинирование обоих методов.