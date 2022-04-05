Российских пациентов исключили из международных клинических испытаний инновационных препаратов

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5 апреля 2022, 16:36

Общественное движение «Рак излечим» обратилось в ВОЗ, ООН, Красный Крест с просьбой не исключать российских онкобольных от международных клинических испытаний лекарств. Ранний доступ к современным препаратам лишает онкобольных шансов на жизнь, так как существующие препараты им уже не помогают.



Это ответ врачей и пациентов на заявление Pfizer, Lilly, Sanofi и некоторых других фармконцернов прекратить свои клинические испытания в России. Ранее свои клинические испытания прекратили AbbVie, MSD, Novartis. По всей видимости, уже участвующих в испытаниях пациентов не бросят, но новых набирать не будут. Некоторые фармкомпании ссылаются на логистические трудности, хотя в прежние времена доставлялись лекарства даже в «горячие точки» мира, где шли боевые действия - Афганистан, Ирак, Иран, Югославию.



По данным специалистов, в настоящее время в России проводятся клинические испытания около 700 препаратов. Будут ли они закончены, неизвестно, больные на последних стадиях заболеваний надеются на скорое снятие санкций, но многие понимают, что сами до этого дня уже не доживут.



