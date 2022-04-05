Эпидемиологи предостерегают южноуральцев о наступлении «стелс-омикрона»

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

5 апреля 2022, 09:57 Анна Семенова

Новую волну заболеваемости может вызвать подвид "омикрона". Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Пока заболеваемость в регионе находится на невысоком уровне, но все может измениться.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после ковида 702 человека. Им на смену пришли 458 новых пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом, в том числе 33 школьника. Шесть человек не справились с коронавирусом и скончались.

На 5 апреля COVID-19 переносит под присмотром врачей 6 624 южноуральца.

И хотя пока уровень заболеваемости довольно низкий, эпидемиологи говорят о скором возможном повышении. Уже сейчас в стране новый вариант «омикрона» с приставкой «стелс» наращивает свои мощности. Среди заболевших его доля составляет 80%.

Врачи предупреждают: «стелс-омикрон» заразнее обычного на 30-40% и переносится тяжелее.

Основным средством профилактики коронавируса является вакцинация. О том, где сделать прививку на этой недеде, читайте здесь.