В Челябинске заболело ковидом и вылечилось от него одинаковое число людей

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.
Интересные цифры сегодня получились у областного минздрава. За прошедшие сутки выписались по выздоровлению после ковида 467 человек, а положительный ПЦР-тест получили…также 467 человек (из них 34 школьника). Скончалось от вируса на вчерашний день 7 человек.
Всего на 4 апреля переносят COVID-19 под присмотром врачей 6 874 южноуральца.
Для тех, у кого все еще нет прививки или для тех, кому необходимо пройти ревакцинацию, публикуем актуальное расписание вакцинальных пунктов на этой неделе.
Челябинск:
- ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.
9 апреля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
10 апреля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
9, 10 апреля:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.
Златоуст:
с 4 по 8 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
9, 10 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Кыштым:
9, 10 апреля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
8 апреля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
с 4 по 10 апреля:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.