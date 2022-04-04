В Челябинске заболело ковидом и вылечилось от него одинаковое число людей

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

4 апреля 2022, 09:49 Анна Семенова

Количество заболевших и выздоровевших сравнялось. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Рассказываем, где сделать прививку на этой неделе.

Интересные цифры сегодня получились у областного минздрава. За прошедшие сутки выписались по выздоровлению после ковида 467 человек, а положительный ПЦР-тест получили…также 467 человек (из них 34 школьника). Скончалось от вируса на вчерашний день 7 человек.

Всего на 4 апреля переносят COVID-19 под присмотром врачей 6 874 южноуральца.

Для тех, у кого все еще нет прививки или для тех, кому необходимо пройти ревакцинацию, публикуем актуальное расписание вакцинальных пунктов на этой неделе.

Челябинск:

ГКБ №1 в будни с 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.

9 апреля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

10 апреля:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

9, 10 апреля:

ТРК «Слон» с 12:00 - 16:00.

Златоуст:

с 4 по 8 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

9, 10 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

9, 10 апреля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

8 апреля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

с 4 по 10 апреля:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации в Челябинске: