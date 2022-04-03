За сутки в Челябинской области заболели 479 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

3 апреля 2022, 09:49 Анна Семенова

Новая волна коронавируса будет, вопрос в том, как скоро. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И 10 южноуральцев скончались от вируса.

Такие данные приводит пресс-служба областного минздрава. Среди заболевших 35 школьников. В то же время выписались из больниц и поликлиник 533 человека, победившие коронавирус. А 10 южноуральцев уже не вернутся домой, болезнь оказалась сильнее их.

На 3 апреля в Челябинской области официально переносят ковид (с соответствующими анализами и под присмотром врачей) 6 881 человек.

Вирусолог Александр Чепурнов, начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, прогнозирует новую волну, вызванную штаммом «стелс-омикрон», примерно через месяц. Избежать подъема заболеваемости, по мнению профессора, не удастся, так как коллективный иммунитет россиян составляет всего 48%.