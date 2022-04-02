Терапевт Чернышова заявила, что погодные изменения могут пагубно сказаться на людях с заболеваниями сердца и сосудов

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2 апреля 2022, 10:02

головная боль, pixabay.com

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с представителями средств массовой информации в субботу, 2 апреля, рассказала, как резкие погодные изменения могут сказаться на здоровье человека.

Надежда Чернышова отметила, что организм здорового человека имеет возможность приспосабливаться даже к резким изменениям погодных условий, а проблемы начинаются, когда не успевает перестроиться сердечно-сосудистая система.

Врач-терапевт в беседе с RT уточнила, что здоровье при смене погоды может пошатнуться у людей, имеющих хронические заболевания, а также у тех, кто недавно тяжело переболел. У таких пациентов нередко повышается артериальное давление, болит голова, возникают слабость и повышенная утомляемость.

Чернышова также уточнила, что изменение влажности воздуха и сильный ветер могут плохо повлиять на людей с заболеваниями легких – у них может возникнуть одышка и усилиться кашель.