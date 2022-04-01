Врач-терапевт Хухрев рассказал, что уберечься от простуды поможет многослойная одежда

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1 апреля 2022, 09:01 Источник: Радио Sputnik

Простуда, J.M. Guyon/globallook.com

Весной человек из-за переменчивой погоды становится уязвим для вирусных инфекций. Уберечься от простуды поможет многослойная одежда, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

В апреле, особенно в первой его половине, сохраняется сильный перепад дневных и вечерних температур. И если человек оделся в расчете на дневное солнце, вечером он рискует замерзнуть.

«Это в моменте снизит иммунитет и может позволить всяким болезнетворным микроорганизмам расплодиться до такой степени, что иммунная система будет не в состоянии их сдержать», – пояснил врач.

По его словам, спасением в такой ситуации становится многослойная одежда.

«Стало холодно – что-то надели, стало жарко – сняли. Когда одежда не разбирается на слои, сложнее угадать с выбором», – сказал доктор.

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