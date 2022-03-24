Народные средства могут навредить при лечении простуды

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24 марта 2022, 13:55 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Ранней весной традиционно происходит всплеск простудных заболеваний. При ОРВИ многие люди пытаются вылечиться самостоятельно, зачастую прибегая к народным средствам. Как не навредить своему здоровью, рассказали заместитель главного врача Химкинской областной больницы, инфекционист Елена Долгих и врач общей практики «Инвитро» Софья Маликова.



Основные правила лечения простуды



- Обеспечить пациенту покой.



- Обильное теплое питье - чем больше, тем лучше.



- Еда должна быть легкая и небольшими порциями.



- Принимать жаропонижающие нужно, когда пациент плохо переносит повышение температуры или если она выше 38-38,5 С.



- Вызывать врача нужно при любом остром респираторном заболевании, если температура держится несколько дней и появились признаки интоксикации.



Аспирин и витамины С и D



Считается, что на ранней стадии простуды необходимо сразу выпить ударную дозу витамина С и аспирина.



Софья Маликова:



«В начале простудного заболевания действительно можно принять дозу витамина С и аспирина, но не «большую», а терапевтическую - 1000 мг витамина С и 500 мг аспирина. Но это можно делать не всем. Для больных гастритом, язвенной болезнью это может закончиться печально, потому что и ацетилсалициловая, и аскорбиновая кислота негативно влияют на слизистую желудка и кишечника. Кроме того, не стоит это делать беременным, детям до 18 лет, аллергикам, реагирующим на эти вещества. К этим препаратам имеет смысл добавить терапевтическую дозу антигистаминного средства. Только надо помнить, что некоторые из них угнетающе действуют на центральную нервную систему и их опасно принимать, оставаясь за рулем».



Елена Долгих:



«При ОРВИ правильно дать возможность организму побороться с инфекцией. Снижать температуру жаропонижающими нужно, только если она выше 38,5 или если человек плохо переносит лихорадку».



Врач отметила что на простуду похож ковид, поэтому при плохом самочувствии и длительной несбиваемой температуре надо показаться врачу.



«Что касается витамина D, для жителей районов, где зимой короткий световой день, его нужно принимать осенью и зимой. Доказано, что у людей с нормальным уровнем витамина D в крови и ковид, и обычные ОРВИ протекают легче, реже возникают осложнения», - поясняет доктор Маликова. Но повышенные дозы витамина D могут быть опасны для здоровья. Этот витамин пьют не постоянно, а курсом. «Лучше определить уровень витамина D в организме, тогда врач рассчитает вам правильную дозировку», - советует эксперт.



Чай из имбиря и лимона



Многие люди считают, что имбирь стимулирует иммунитет и помогает быстрее справиться с инфекцией.



«Не стоит рассматривать имбирь и лимон как панацею, их можно использовать лишь как дополнительное средство к терапии. И проявлять осторожность. Имбирь - острая приправа, он противопоказан при заболеваниях ЖКТ в острой фазе», - рассказала Софья Маликова.



«Имбирь стимулирует внутренние резервы организма, но это, конечно, не лекарство. В лимоне много витамина С, и это хорошо. Но надо помнить: при заваривании кипятком витамин С разрушается. И для желудка горячие напитки вредны - травмируется слизистая пищевода. При простуде пить нужно больше, но теплое питье, а не горячее», - напоминает Елена Долгих.



Горячее молоко с содой и медом



«Вылечить простуду это не поможет. К тому же любое горячее питье при воспаленном горле вредно, а мед, кстати, при нагревании теряет все полезные свойства. Хотя теплое молоко на ночь успокаивает и помогает побыстрее заснуть», - отметила Елена Долгих. «Если мы надеемся, что горячее молоко «убьет» микробы, вызвавшие воспаление глотки и миндалин, мы заблуждаемся. Убить микробов, но не вызвать ожога слизистой невозможно», - добавляет Софья Маликова.



Ингаляции паром - над картошкой, с травами



«Делать ингаляции паром можно, только если нет температуры. А для детей они просто опасны - можно получить ожоги слизистых», - говорит доктор Маликова. А Елена Долгих предупреждает, что такие процедуры могут стимулировать активность патогенов. И не только не помочь, но даже усугубить течение болезни. Лучше использовать небулайзеры. Но для них подойдет не любое лекарство, и важно проконсультироваться с врачом и сверяться с инструкцией, - говорят эксперты.



Горчичники и растирания



«Эти процедуры можно применять исключительно при отсутствии температуры", - напоминает Софья Маликова. "Это вполне медицинская процедура, но применять горчичники можно только по назначению врача и технически правильно, чтобы не обжечь кожу. Кроме того, в первые дни простуды, даже если появляется кашель, он чаще всего вызван воспалением гортани. И от этого горчичники не помогут», - поясняет Елена Долгих.



Редька с медом, лук, чеснок



«Эти продукты содержат много раздражающих веществ, они противопоказаны больным с гастритом, язвенной болезнью желудка, при панкреатите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, желчнокаменной болезни. При сильном кашле лучше сделать флюорографию и получить консультацию пульмонолога», - говорит Софья Маликова.



Антибиотики, противовирусные, иммуномодуляторы



«Антибиотик, назначенный без показаний, не улучшит состояние пациента, но может выработать устойчивость к нему у микроорганизмов. К такому же эффекту приводит и прекращение приема раньше, чем закончится прописанный курс. Сейчас теряют эффективность целые классы антибиотиков», - предупреждает Софья Маликова. «Любой антибактериальный препарат имеет побочные эффекты. Этим можно пренебречь, когда речь идет о жизни и смерти. Но принимая антибиотики бесконтрольно, пациенты вредят и себе, и обществу», - подчеркивает Елена Долгих.



Что касается иммуномодуляторов и противовирусных лекарств, они в нашей стране очень популярны, но многие из них имеют недостаточный уровень убедительности рекомендаций и достоверности доказательств, - отмечает Маликова. Это означает, что препарат не прошел двойных слепых рандомизированных исследований и нет убедительных, соответствующих международным стандартам доказательств его эффективности. «Хотя, подчеркну, некоторые из этих лекарств применяются уже годы», - отметила эксперт.



