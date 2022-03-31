Россия осталась без немецкого оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга

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31 марта 2022, 18:09 Источник: Коммерсант

Немецкая компания Miltenyi Biotec из-за ситуации на Украине приостановила поставки в Россию технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга. Это критически отразится на НМИЦ детской гематологии имени Рогачева, у которого имеющегося материала осталось на CAR-T-терапию трех-четырех детей. Найти замену немецким технологиям трудно. Медики и пациенты в шоке.



Суть метода в том, что у пациента забирают T-лимфоциты, размножают их и генетически модифицируют, обучая распознавать раковые клетки с помощью специальных белков на поверхности, и вводят обратно пациенту. Центр Рогачева начал трансфер технологии Miltenyi Biotec в 2015 году, а в 2018 году провел процедуру первому пациенту.



Терапия проводится в экспериментальном формате: ее назначают по решению врачебного консилиума пациентам с неизлечимыми формами опухоли, когда все возможности исчерпаны. К августу 2021 года НМИЦ провел лечение более 60 пациентов, у 90% из них наступила ремиссия.



CAR-T-терапия тестируется также во взрослой онкогематологии. Такой проект с использованием технологий Miltenyi Biotec с 2018 года реализует петербургский НМИЦ онкологии имени Петрова совместно с Институтом детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и ПСПбГМУ имени Павлова. В НМИЦ имени Петрова сообщили “Ъ”, что проект временно приостановлен из-за логистических трудностей с доставкой оборудования. Там, однако, продолжают разрабатывать CAR-T-технологию с Институтом молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН и рассчитывают получить дополнительное бюджетное финансирование на завершение исследований.



Miltenyi Biotec также поставляла в Россию оборудование для трансплантации костного мозга, реагенты для «очистки» трансплантата, получения отдельных клеточных линий и клеточных продуктов. Поиск вариантов на замену оборудования Miltenyi Biotec — длительный процесс. Часть технологий, которые поставляла Miltenyi Biotec, пытались разработать в НМИЦ имени Алмазова. Но о статусе этих разработок известно мало.