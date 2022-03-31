В Челябинской области продолжает снижаться смертность от коронавируса

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31 марта 2022, 09:38 Анна Семенова

Койки в ковидных отделениях впервые за долгое время пустуют. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Всего в регионе болеет чуть более семи тысяч человек.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительные ПЦР-тесты на коронавирус получили 524 южноуральца, из которых 38 школьников. В то же время победили ковид и выписались из больниц и поликлиник 818 человек. Уменьшилось количество тех, кто не справился с болезнью, на вчерашний день скончалось от коварного вируса шесть человек.

Всего на 31 марта в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 7 150 человек.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что с наибольшей долей вероятности в будущем ковид будет переноситься легче, так как у населения усиливается иммунитет от вакцинации и перенесенного заболевания.