Диетолог Соломатина перечислила витамины, которые можно употреблять в весенний период

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29 марта 2022, 21:54

Фото: pixabay.com

Весной иммунитет человека может быть ослаблен, потому что ему не хватает солнца и вирусных инфекций. Чтобы организм был в тонусе, нужно употреблять продукты, в которых есть жирорастворимые витамины. Об этих продуктах рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Она считает, что витамин D восполняет нехватку солнца. Этот витамин есть в жирной рыбы, а именно в сельди, скумбрии, палтусе и других сортах. Также витамин D содержится в печени трески, только в большем количестве.

Витамин А также является жирорастворимым витамином, который важен для человеческого организма весной. Он необходим весной, потому что человек подвержен различным вирусам.

«Витамин А необходим для нормального функционирования зрения и обновления слизистых оболочек. То есть он выступает как иммуномодулятор, потому что вирус цепляется за слизистую. Этот витамин содержится в масле, сметане, сливках, яичном желтке», — объяснила Соломатина.

В весенний период нужно обратить внимание на продукты, в которых содержится бета-каротин. Этот элемент есть в таких жёлто-оранжевых овощах и фруктах, как морковь, тыква, цитрусовые, курага и так далее.

А вот витамин С может укрепить наш иммунитет и, более того, он поможет предотвратить гиповитаминоз. Без этого витамина в нашем организме не вырабатываются интерфероны. Витамин С содержится в болгарском перце, замороженной смородине, квашенной капусте, брокколи, цитрусовых и клюкве.