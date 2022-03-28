Мегапункт вакцинации в челябинском «Мегаполисе» закроют 1 апреля

Всех, кто не успел привиться без очередей, приглашают сделать это на этой неделе.
Те, кто вакцинировался в мегапрививочном пункте в КРК «Мегаполис», оценили быстроту и комфорт процедуры. Несколько бригад без очередей принимали сразу несколько желающих защитить свое здоровье. Но количество пациентов неуклонно снижается и пришло время закрыть столь удобный «кабинет».
Как сообщили в областном минздраве, в «Мегаполисе» можно будет получить вакцину до 31 марта, а уже с 1 апреля пациентов перенаправят в ГКБ №1 на ул. Воровского, 16. Здесь будет организован отдельный вход напротив шлагбаума. Работать данный пункт будет в будни с 8 до 20 часов, а в выходные с 9 до 15 часов.
Кроме того продолжат свою работу и мобильные бригады в ТРК и других общественных местах. Вот их расписание на текущую неделю.
Челябинск:
2 апреля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
3 апреля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
2 и 3 апреля:
- ТРК «Слон» с 16:00 - 19:00.
Златоуст:
с 28 марта по 1 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
2 и 3 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Кыштым:
2 и 3 апреля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
1 апреля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
с 28 марта по 3 апреля:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.