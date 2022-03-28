Мегапункт вакцинации в челябинском «Мегаполисе» закроют 1 апреля

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

28 марта 2022, 10:18 Анна Семенова

Мегапункт в "Мегаполисе" закроется уже на этой неделе. фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Всех, кто не успел привиться без очередей, приглашают сделать это на этой неделе.

Те, кто вакцинировался в мегапрививочном пункте в КРК «Мегаполис», оценили быстроту и комфорт процедуры. Несколько бригад без очередей принимали сразу несколько желающих защитить свое здоровье. Но количество пациентов неуклонно снижается и пришло время закрыть столь удобный «кабинет».

Как сообщили в областном минздраве, в «Мегаполисе» можно будет получить вакцину до 31 марта, а уже с 1 апреля пациентов перенаправят в ГКБ №1 на ул. Воровского, 16. Здесь будет организован отдельный вход напротив шлагбаума. Работать данный пункт будет в будни с 8 до 20 часов, а в выходные с 9 до 15 часов.

Кроме того продолжат свою работу и мобильные бригады в ТРК и других общественных местах. Вот их расписание на текущую неделю.

Челябинск:

2 апреля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

3 апреля:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

2 и 3 апреля:

ТРК «Слон» с 16:00 - 19:00.

Златоуст:

с 28 марта по 1 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

2 и 3 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

2 и 3 апреля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

1 апреля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

с 28 марта по 3 апреля: