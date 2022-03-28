В Челябинской области за сутки заболели ковидом 568 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

28 марта 2022, 09:56 Анна Семенова

Коронавирус погубил более шести миллионов человек по всему миру, это в шесть раз больше, чем население Челябинска.Фото:

И 9 скончались от последствий вируса.

По сообщению областного минздрава, вновь за сутки выписано после перенесенного коронавируса чуть меньше людей, чем принято вновь заболевших. Со справкой покинули больницы и поликлиники 564 человека, а встали на учет – 568, из которых 41 школьник. Не справилось с последствиями коварного вируса 9 человек, все они скончались.

Всего на 28 марта в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 8 009 человек.

Что касается общемировых цифр, то коронавирусом переболело 480 миллионов человек, за прошедшую неделю таких было шесть миллионов. Также более шести миллионов за все время скончались от болезни.

Между тем, снижение уровня заболеваемости в Челябинской области привело к снятию еще ряда ограничений. Пожилые люди, старше 60 лет могут больше не соблюдать самоизоляцию. Региональное министерство культуры больше не просит согласовывать с ним проведение публичных мероприятий. Также без ограничения можно посещать храмы и мечети.