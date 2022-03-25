Новая поликлиника на Южном Урале будет обслуживать 20 тысяч пациентов

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25 марта 2022, 08:53 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография О. Каргаполова (Вечерний Челябинск)

«Полимедика» открылась в рамках государственно-частного партнерства.

В поселке Западный Сосновского района начала работу «Полимедика» – поликлиника, созданная в рамках государственно-частного партнерства. Она рассчитана на обслуживание 20 тысяч пациентов, как взрослых, так и маленьких, проживающих в поселках Западный, Малиновка и Северный.

В «Полимедике» работают терапевты, педиатры, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи и гинекологи. Есть процедурные кабинеты, дневной стационар, рентгенкабинет и кабинет функциональной диагностики. Прием ведется по полисам ОМС.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, инвестором и оператором проекта выступила компания «Медицинские инвестиционные решения». Объем инвестиций составил 40 миллионов рублей.

Накануне медицинское учреждение посетил губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что формат государственно-частного партнерства помогает эффективно запускать социальные объекты в новых микрорайонах. Для Челябинской агломерации открытие новой поликлиники – долгожданное событие, ведь раньше жителям поселков приходилось проезжать около 30 километров, чтобы получить медицинскую помощь.