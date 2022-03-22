Фармкомпания Eli Lilly приостановила поставки «Сиалиса» в Россию

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22 марта 2022, 12:04 Источник: РБК

Артека, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press, globallookpress.com

Американский поставщик Eli Lilly приостановил поставки таблеток "Сиалис" для лечения эректильной дисфункции.

Как сообщает РБК директор по связям с общественностью и доступу препаратов компании Екатерина Ибрагимова, лекарство не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также вполне подлежит замене, так как имеет более пяти аналогов не территории России. Более того, уход с рынка был запланирован, а вырученные средства пойдут на поддержку нуждающихся стран.

Раннее компания заявила о прекращении инвестиций и рекламных компаний, клинических исследований в РФ, однако поставки ЖНВЛП для лечения сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний прекращены не будут.

По оценкам экспертов, российские компании смогут заместить 80% импортных лекарств первой необходимости.