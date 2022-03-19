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Врачи Чернышова и Хорол предупредили о возможности обострения заболеваний ЖКТ весной

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Врачи Чернышова и Хорол предупредили о возможности обострения заболеваний ЖКТ весной
боль в животе, pixabay.com

Врач-терапевт Надежда Чернышова и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в рамках разговора с журналистами в субботу предупредили, что весной могут возникать обострения различных заболеваний.

Надежда Чернышова отметила, что в весенний период у людей могут фиксироваться заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Марина Хорол в беседе с RT обратила внимание на то, что весной может также возникать дефицит витаминов, вследствие чего необходимо уделять особое внимание питанию. Желательно употреблять с утра обволакивающие каши, продукты, поддерживающие микрофлору кишечника, нежирные супы и запеченные овощи.

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