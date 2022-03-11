Челябинцы могут бесплатно привить кошку и собаку от бешенства

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

11 марта 2022, 12:04 Анна Семенова

Кошек, даже домашних, нужно вакцинировать с раннего детства каждый год. Фото автора

Сделать это можно недалеко от дома.



Каждый год в челябинской ветстанции проводят бесплатную вакцинацию домашних любимцев. Бешенством может заболеть не только собака, которая выходит на прогулки, но и кошка, которая всегда находится в квартире. Заразу можно принести, например, на обуви, на которой питомец полежит, а затем умоет шерсть языком.

Бешенство – смертельно опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Чтобы защитить братьев наших меньших, а значит, и себя, необходимо вакцинировать собак и кошек раз в год.

Тем более, за это можно не платить. Акция проходит с 10 марта по 10 апреля 2022 года во всех районных участковых ветлечебницах и в жилищно-эксплуатационных организациях.

Узнать точное расписание можно с помощью объявлений на стендах жилых домов, по телефону 214 – 14 – 14, а также на сайте ветлечебницы.