Южноуральцев ждут на диспансеризации и профосмотры

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9 марта 2022, 12:55 Анна Семенова

Проходить обследования необходимо регулярно. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Особенно стоит последить за своим здоровьем тем, кто переболел ковидом.

Из-за затянувшейся пандемии профилактические осмотры не проводились. Но с 1 марта диспансеризация вновь доступна южноуральцам. Как сообщают в минздраве, в первую очередь пройти ее стоит тем, кто столкнулся с ковидом, пусть даже в легкой форме. Коронавирус поражает все органы, особенно дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Специалисты возьмут необходимые анализы, направят на рентген и тест с шестиминутной ходьбой, проведут спирометрию. Если обнаружатся те или иные риски, пациента ждет второй этап: КТ и ЭХО, исследование сосудов.

Пройти расширенный осмотр специалистов можно в поликлинике по месту жительства. Это шанс обнаружить заболевание на начальной стадии и вовремя начать лечиться. Особенно это касается онкологии. Тем, кто младше 39 лет, диспансеризацию полагается проходить раз в три года, а тех, кому уже стукнуло 40, ждут раз в год. Обследование бесплатно.

Всю необходимую информацию можно получить в регистратуре, отделении медицинской профилактики или у участкового терапевта.