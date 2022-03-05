Врач Лысенко: у омикрон-штамма нет особенных симптомов, как у предыдущих вариантов коронавируса

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5 марта 2022, 13:32 Источник: РИА Новости

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Pressи

Главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции. По ее словам, люди совершенно перестали жаловать на отсутствие вкуса и запаха.

Лысенко пояснила, что самым необычными симптомами коронавируса в предыдущие две волны были нарушения вкуса и запаха, но сейчас таких жалоб практически нет. Медик отметила, что обычная клиника тяжелой респираторной инфекции составляет сложность для диагностики.

«Обычная клиника тяжелой респираторной инфекции, которая может быть вызвана чем угодно, что, собственно, в том числе и составляет сложность для диагностики, особенно на амбулаторном этапе и восприятия самих пациентов "омикрон"-штамма, потому что, когда пропадал вкус и запах, уже все знали об этом и готовились к тому, что это действительно коронавирусная инфекция»,- резюмировала она.

Ранее Лысенко выразил мнение, что говорить о ликвидации коронавирусной инфекции пока рано.