Диетолог Ирина Писарева рассказала, кому нельзя есть блины

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 февраля 2022, 22:24

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Наступает время масленичной недели, которая пройдет с 28 февраля по 6 марта. И по традиции в каждом доме на столе будут блины, но, оказывается, не всем можно их есть. Диетолог Ирина Писарева рассказала «Вечерней Москве» кому опасно употреблять масленичное лакомство.



К первой категории относятся люди с проблемами с желудочно-кишечным трактом, болезнями вроде панкреатита. Блины представляют для таких людей опасность, так как являются тяжелой пищей и употребляются со сладкой начинкой, которая может нанести вред.



Противопоказаны блины и диабетикам и людям с отклонениями от нормального уровня чувствительности к инсулину, так как содержат большое количество сахара.



Людям с ожирением, лишним весом и метаболическим синдромом Писарева также не рекомендовала употреблять блины.



«Во время Масленичной недели я не рекомендую есть блины каждый день. Эта пища очень тяжелая и калорийная. Калорийность одного блина без всяких топпингов и начинки составляет примерно 200 ккал. Если перебарщивать, то за один прием пищи можно съесть чуть ли не суточную норму. Хороший вариант — есть блины только в первый и последний дни Масленицы. Это не навредит организму», — дала совет диетолог.