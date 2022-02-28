Российские ученые сообщили о неврологических аномалиях мозга у переболевших коронавирусом

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28 февраля 2022, 11:15 Источник: АГН "Москва"

медик, фото: pexels.com

Группа ученых Национального исследовательского технологического университета МИСиС выяснила, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией страдают от неврологических последствий в мозге.

Ученые НИТУ МИСиС, МГУ им. Ломоносова совместно с экспертами «Сбера» применили разработанный нейроинтерфейс на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ) для оценки особенностей электрической активности мозга людей, переболевших коронавирусом. В ходе исследования добровольцам в течение трех секунд на экране демонстрировались слова, которые нужно было прочесть про себя. Результаты эксперимента показали, что аномальные паттерны электрической активности, видимые на ЭЭГ, обнаружились почти у 80% испытуемых.

«В дальнейшем, отмечают ученые, неинвазивный нейроинтерфейс для распознавания внутренней речи на основе ЭЭГ можно будет использовать для оценки и диагностики неврологических последствий у людей, перенесших COVID-19», - отметили в пресс-службе университета.

В испытаниях приняли участие 32 человека, переболевших COVID-19, и 40 человек, которые не сталкивались с инфекцией.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что спад заболеваемости еще не говорит о том, что коронавирус перестал быть опасным.