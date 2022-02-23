В Челябинской области организовали экспедицию по борьбе с ВИЧ

В 40 населенных пунктах южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализы.
Экспедицию по городам региона организовали работники фонда «Источник Надежды». Челябинские специалисты планируют в 2022 году посетить более 40 населенных пунктов.
Главная задача проекта – напомнить людям о том, что даже во время пандемии нельзя забывать и о других серьезных заболеваниях. Челябинская область находится в десятке российских городов с самым большим количеством ВИЧ-инфицированных, а также по темпам распространения данной болезни. Заболеть ВИЧ может любой, независимо от возраста, пола и статуса.
Кроме того, растет число людей с гепатитом С и другими инфекциями, передающимися половым путем.
Благодаря проекту любой сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, а также пройти тест на гепатиты В и С, сифилис. Медики проведут манипуляции и проконсультируют в специально оборудованном транспорте. Здесь же можно бесплатно получить защитные средства от ВИЧ и ИППП, а также от ковида: маски, антисептики, перчатки.
Ближайшие выезды мобильной бригады в Челябинске:
24.02, четверг:
- ТК «Прииск», пр-т Победы, 392 с 17.00 до 19.00
25.02, пятница:
- Металлургический район, парковка возле ТК «Каменный», ул. Сталеваров, 66 с 17.00 до 19.00
Узнать о дальнейших передвижениях экспедиции можно в социальной сети или по телефону 8 (351) 777-47 25.