В Челябинской области организовали экспедицию по борьбе с ВИЧ

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

23 февраля 2022, 12:09 Анна Семенова

Сдать анализы и получить консультацию можно бесплатно и анонимно. Фото: предоставлено организаторами экспедиции

В 40 населенных пунктах южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать анализы.

Экспедицию по городам региона организовали работники фонда «Источник Надежды». Челябинские специалисты планируют в 2022 году посетить более 40 населенных пунктов.

Главная задача проекта – напомнить людям о том, что даже во время пандемии нельзя забывать и о других серьезных заболеваниях. Челябинская область находится в десятке российских городов с самым большим количеством ВИЧ-инфицированных, а также по темпам распространения данной болезни. Заболеть ВИЧ может любой, независимо от возраста, пола и статуса.

Кроме того, растет число людей с гепатитом С и другими инфекциями, передающимися половым путем.

Благодаря проекту любой сможет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, а также пройти тест на гепатиты В и С, сифилис. Медики проведут манипуляции и проконсультируют в специально оборудованном транспорте. Здесь же можно бесплатно получить защитные средства от ВИЧ и ИППП, а также от ковида: маски, антисептики, перчатки.

Ближайшие выезды мобильной бригады в Челябинске:

24.02, четверг:

ТК «Прииск», пр-т Победы, 392 с 17.00 до 19.00

25.02, пятница:

Металлургический район, парковка возле ТК «Каменный», ул. Сталеваров, 66 с 17.00 до 19.00

Узнать о дальнейших передвижениях экспедиции можно в социальной сети или по телефону 8 (351) 777-47 25.