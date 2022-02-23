За прошедшие сутки в Челябинской области 22 человека скончалось от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

23 февраля 2022, 10:32 Анна Семенова

Вирус продолжает уносить жизни южноуральцев. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Медики напоминают о важности вакцинации.

С приходом нового штамма «Омикрон» многие воинствующие антипрививочники закричали: «А мы что говорили, ослабевает вирус, ему нас не победить!». Однако, несмотря на внешне легкое течение болезни в случае заражения измененным видом «короны», от осложнений и смертельного исхода никто не застрахован. Об этом говорят и цифры статистики. Да, многие довольно быстро выздоравливают, да, охватившая Челябинскую область волна заражений понемногу стихает, но показатели смертности при этом остаются высокими.

Итак, по данным областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели 5086 человек. А заболели 3218 человек, из которых 241 школьник. Умерло от COVID-19 22 человека.

Всего на 23 февраля переносят коронавирус официально (с анализами и под присмотром врачей) 41 488 южноуральцев.

От осложнений и летального исхода защитит только прививка. О том, где ее можно сделать на этой неделе, читайте здесь.