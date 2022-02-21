С сегодняшнего дня южноуральцы могут получить QR-код после болезни

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

21 февраля 2022, 14:59 Анна Семенова

QR-код выдадут всем, у кого есть антитела. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Эта бумага будет равноценна сертификату о вакцинации.

21 февраля в нашей стране вступают в силу новые правила оформления QR-кодов. Если раньше получить их могли только вакцинированные, то теперь к ним приравняют и тех, кто перенес ковид.

Чтобы получить заветный пропуск в торговые центры и в общественные места, необходимо сдать анализ на наличие антител. Как только информация будет у вас на руках, на портале госуслуг нужно будет подать заявление, на основании которого в течение трех дней сформируют соответствующий сертификат. Действие бумаги – полгода. А в случае положительного ПЦР-теста, приложенного дополнительно, QR‑код будет действителен целый год.

Кстати, вот адреса, где можно привиться на этой неделе.

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

26 февраля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00

27 февраля:

ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00.

Круглосуточные пункты:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в

ЖД Вокзал, медпункт.

Магнитогорск:

с 21 по 27 февраля:

ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

с 21 по 27 февраля:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.

Кыштым:

26 и 27 февраля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

25 февраля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Сосновский район:

26 февраля:

Вишневая горка, ул. Вишневая Аллея, 2 с 9:00 - 12:00

Катав-Ивановск:

22 февраля: