С сегодняшнего дня южноуральцы могут получить QR-код после болезни

Эта бумага будет равноценна сертификату о вакцинации.
21 февраля в нашей стране вступают в силу новые правила оформления QR-кодов. Если раньше получить их могли только вакцинированные, то теперь к ним приравняют и тех, кто перенес ковид.
Чтобы получить заветный пропуск в торговые центры и в общественные места, необходимо сдать анализ на наличие антител. Как только информация будет у вас на руках, на портале госуслуг нужно будет подать заявление, на основании которого в течение трех дней сформируют соответствующий сертификат. Действие бумаги – полгода. А в случае положительного ПЦР-теста, приложенного дополнительно, QR‑код будет действителен целый год.
Кстати, вот адреса, где можно привиться на этой неделе.
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
26 февраля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00
27 февраля:
- ТРК «Алмаз», Леруа Мерлен с 10:00 - 15:00.
Круглосуточные пункты:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в
- ЖД Вокзал, медпункт.
Магнитогорск:
с 21 по 27 февраля:
- ТРК «Гостиный двор» с 14:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Златоуст:
с 21 по 27 февраля:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.
Кыштым:
26 и 27 февраля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
25 февраля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Сосновский район:
- 26 февраля:
- Вишневая горка, ул. Вишневая Аллея, 2 с 9:00 - 12:00
Катав-Ивановск:
22 февраля:
- ДЦ «Октябрь» с 13:00 - 15:00.