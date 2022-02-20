За сутки в Челябинской области сделали более 23 тысяч тестов на ковид

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20 февраля 2022, 09:37 Анна Семенова

Омикрон не сдается. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Из них положительными оказались 3854.

Как сообщает областной минздрав, на вчерашний день выписку по выздоровлению получили 4492 человека. Им на смену пришли 3854 новых пациентов с коронавирусом, 269 из них – школьники. 18 человек за сутки скончались от COVID-19 .

Всего на 20 февраля переносит коронавирусную инфекуцию официально, то есть с подтвержденными анализами, 46 255 южноуральцев.

По словам главного врача-гастроэнтеролога департамента здравоохранения Москвы, доктора меднаук, профессора Дмитрия Бордина, повышенное тромбообразование при коронавирусе может негативно сказаться на течении желудочных болезней.

Специалисты Московского НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали систему, которая позволяет установить начало образования тромба при «Омикроне» в режиме реального времени, и начать терапию до того, как он сформируется.

О том, где можно сегодня сделать прививку даже в ночное время, читайте здесь.