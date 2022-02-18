За сутки в Челябинской области от ковида выздоровело больше людей, чем заболело

Тенденция идет на уменьшение заболеваемости.
Гигантские цифры по количеству заболевших стали понемногу компенсироваться и большим количеством справившихся с вирусом. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 4034 человека, из которых 282 школьника. При этом выписались по выздоровлению 4396 человек. Но и смертность по-прежнему высокая, 19 человек скончались.
Всего на 18 февраля в регионе переносят ковид 47 389 человек.
Чтобы снизить риск заражения и избежать побочных эффектов вируса, необходимо вакцинироваться. По области работают пункты, которые готовы принять пациентов круглосуточно.
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт
Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Уйское, Варна, Октябрьское, Увелка, Куса:
- Районная больница, примный покой
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш:
- Городская больница, приёмный покой
село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приёмный покой стационара
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Карталы:
- Городская больница, приёмный покой стационара
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
село Агаповка, Нязепетровск, село Кизильское, село Аргаяш:
- Районная больница
Миасс:
- Горбольница №3 с 18:00 - 21:00
- ЖД Вокзал, медпункт
Златоуст, Бердяуш, Усть-Катав:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Копейск:
- Горбольница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00
Фершампенуаз:
- Районная больница, приемный покой хирургического отделения.