За сутки в Челябинской области от ковида выздоровело больше людей, чем заболело

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

18 февраля 2022, 10:27 Анна Семенова

Заболевать ковидом за сутки стали чуть меньше. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Тенденция идет на уменьшение заболеваемости.

Гигантские цифры по количеству заболевших стали понемногу компенсироваться и большим количеством справившихся с вирусом. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 4034 человека, из которых 282 школьника. При этом выписались по выздоровлению 4396 человек. Но и смертность по-прежнему высокая, 19 человек скончались.

Всего на 18 февраля в регионе переносят ковид 47 389 человек.

Чтобы снизить риск заражения и избежать побочных эффектов вируса, необходимо вакцинироваться. По области работают пункты, которые готовы принять пациентов круглосуточно.

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

ЖД Вокзал, медпункт

Сатка, Касли, Катав-Ивановск, Уйское, Варна, Октябрьское, Увелка, Куса:

Районная больница, примный покой

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш:

Городская больница, приёмный покой

село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приёмный покой стационара

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

Городская больница, приёмный покой стационара

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

село Агаповка, Нязепетровск, село Кизильское, село Аргаяш:

Районная больница

Миасс:

Горбольница №3 с 18:00 - 21:00

ЖД Вокзал, медпункт

Златоуст, Бердяуш, Усть-Катав:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Копейск:

Горбольница №1, Приемный покой пос. Советов, 6 с 20.00 до 08.00

Фершампенуаз: