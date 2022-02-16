Иногда для того, чтобы человек почувствовал себя лучше, надо перестать его лечить

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 февраля 2022, 11:21

Самые коррумпированные в Дании – врачи. А стоят за ними – фармгиганты. Страна маленькая, в ней всего двадцать тысяч тружеников в «белых халатах». И каждый пятый из них проходит по платёжным ведомостям фармацевтических компаний. Вот такая вот легальная коррупция.



Скупается высшая профессура, начальники отрасли, руководители клиник, главврачи. Результат? Он вполне впечатляющ! Средний датчанин, включая в это число грудных младенцев, потребляет полторы таблетки в день.



Датский врач Питер Гётше рассказывал, что в своей терапевтической деятельности ему и его коллегам удавалось кардинально улучшить состояние пожилых пациентов, просто отменив приём прописанных лекарств, которые они глотали буквально горстями. Естественно, поюзанный годами жизни организм не мог справиться с таким количеством отравы и начинал бороться на два фронта – уже не только против болезни, но и против лекарственной интоксикации, отчего самочувствие пациента постепенно ухудшалось, и отогнать его от гробовой доски можно было только отменой таблеток.



Почему же врачи прописывают столько таблеток? Да потому что столько их производят! А произведённый товар нужно кровь из носу куда-то распихать. И для этого Большой Фарме приходится делиться прибылями с дистрибьюторами товара – врачами. Как верно однажды заметил французский доктор медицинских наук Луи Броуэр, «современный врач – это избирательно обученный, бесплатный, бесправный фармацевтический дистрибьютор». Гениально сформулировал! В одном только он был не совсем точен – не всегда бесплатный.



Обычный человек не будет читать научных журналов, где публикуются статьи об испытаниях лекарств, вникать в биохимическую и медицинскую терминологию, разбираться в тонкостях статистического шулерства при обработке данных. Он там ничего и не поймёт – ни в биологии, ни в матстатистике. Поэтому в области медицины потребители вынуждены доверять специалистам в белых халатах, как бы свидетельствующих о чистоте помыслов и души. Но большинство врачей давно уже продали душу Большой Фарме, забыли всё, что проходили в институте по биохимии, а их профессионализм заключается лишь в том, чтобы прописать больному то, что прописывают остальные.



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