Терапевт Алексеева рассказала о том, как пережить высокое атмосферное давление

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15 февраля 2022, 23:31

pixabay.com

Головные боли, повышение утомляемости, мигрень и даже депрессия — все эти симптомы могут появиться у метеозависимых людей при повышенном атмосферном давлении. Об этом сообщила врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева «Вечерней Москве».

Следует придерживаться особого режима, чтобы избежать плохого самочувствия.

«Пережить высокое давление можно только в том случае, если вы уменьшите любые умственные и физические нагрузки. Но это вовсе не значит, что нужно весь день лежать в постели. Нет, как раз гормоны, нормализующие артериальное давление, вырабатываются именно во время движения. Достаточно просто походить по дому или делать работу, которая не требует сильных энергетических затрат», – рассказала терапевт.

Кроме этого, стоит следить за прогнозами погоды. Это поможет своевременно, до начала наступления кризисного периода, принять препараты, которые нормализуют ваше состояние. При необходимости можно принять дополнительную дозу лекарств.

Обязательно нужно исключить употребление алкоголя, кофеиносодержащих напитков, иначе самочувствие может ухудшиться. При плохом самочувствии стоит обратиться в скорую.

«Здоровые люди, которые чувствуют легкое головокружение, могут в период высокого атмосферного давления принять валидол или валокордин. Эти препараты расширяют сосуды и облегчают состояние», – объяснила Алексеева.

Медик отметила, что в группу риска входят люди среднего возраста, дети и все метеозависимые:

«Конечно, резкие атмосферные скачки на себе ощущают прежде всего гипертоники, у которых сосуды начинают испытывать повышенное кровяное давление. У людей, переболевших COVID-19, могут возникнуть проблемы с дыханием, на фоне постковидного синдрома нередко появляются сильный кашель и одышка», – сообщила врач.

Но и у здоровых людей могут возникнуть проблемы, которые выражаются посредством аллергических реакций, мигрени, головной боли и повышения утомляемости.

Люди с тревожностью могут впадать в депрессивные состояния. Перепады атмосферного давления тяжело переносят люди с нарушением обмена веществ и те, кто пережил инфаркт миокарда и инсульт.

«Нелегко приходится и тем пациентам, у которых имеются аутоиммунные заболевания, ожирение и сахарный диабет. Маленькие дети нередко чувствуют дискомфорт и плохо спят в ночное время суток», – отметила терапевт.

Во время рекордных показателей атмосферного давления обостряются хронические заболевания, которые довольно часто приводят к летальным исходам.