Через пару лет продукты могут заменить лекарства

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 февраля 2022, 17:02

По указу президента России в стране создан Национальный центр генетических ресурсов растений. Он будет разрабатывать продукты здорового и спортивного питания целебной направленности. Результаты работы учёных можно будет попробовать уже через пару лет.



К примеру, сердечникам могут уже сейчас предложить красный ржаной хлеб. Подобных разработок у учёных сотни. Открытия и рецепты исследователей должны помочь людям со сложными заболеваниями. Продукты питания с заданными свойствами выступят как профилактикой, так и лекарственным средством для многих нуждающихся. Если законодательство позволит, то в дальнейшем сорта ряда культур будут подвергнуты геномному редактированию.

Оно позволит получить желаемое за короткий промежуток времени по сравнению с природной селекцией.



Президентский указ позволяет учёным создать конкурентоспособные сорта культур, отказаться от иностранной зависимости в семенах. Руководство страны возложило на национальный центр обязанность по созданию важнейших генетических ресурсов растений. Работу организации будут курировать специалисты Россельхознадзора, Минсельхоза, Минобрнауки и представители ФСБ.



