Через пару лет продукты могут заменить лекарства

По указу президента России в стране создан Национальный центр генетических ресурсов растений. Он будет разрабатывать продукты здорового и спортивного питания целебной направленности. Результаты работы учёных можно будет попробовать уже через пару лет.
К примеру, сердечникам могут уже сейчас предложить красный ржаной хлеб. Подобных разработок у учёных сотни. Открытия и рецепты исследователей должны помочь людям со сложными заболеваниями. Продукты питания с заданными свойствами выступят как профилактикой, так и лекарственным средством для многих нуждающихся. Если законодательство позволит, то в дальнейшем сорта ряда культур будут подвергнуты геномному редактированию.
Оно позволит получить желаемое за короткий промежуток времени по сравнению с природной селекцией.
Президентский указ позволяет учёным создать конкурентоспособные сорта культур, отказаться от иностранной зависимости в семенах. Руководство страны возложило на национальный центр обязанность по созданию важнейших генетических ресурсов растений. Работу организации будут курировать специалисты Россельхознадзора, Минсельхоза, Минобрнауки и представители ФСБ.
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