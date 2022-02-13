Врач Сибтейн назвал необъяснимые боли и беспричинные кровотечения симптомами рака

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13 февраля 2022, 20:41 Источник: Daily Express

медик, фото: pixels.com

Доктор Амен Сибтейн рассказал, что необъяснимые боли и беспричинные кровотечения являются основными симптомами онкологического заболевания. Медик призвал без промедления обращаться к специалисту.

Сибтейн отметил, что если необъяснимые боли в любой части тела длятся более трех недель, то необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается неприятных ощущений в костях, добавил врач.

Помимо этого, серьёзными нарушениями работы организма доктор назвал беспричинные кровотечения и потерю веса. Сибтейн уточнил, что усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель, проблемы с глотанием и вздутие живота также могут указывать на рак.

Ранее онколог Артем Зенюков сообщил, как уберечься от рака.