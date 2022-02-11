В регионах взбунтовались медработники, лишенные ковидных доплат

В некоторых российских регионах медики вынуждены бороться за оплату труда в условиях пандемии. Так, в Башкирии врачи Ишимбайской районной больницы написали заявление в суд из-за незаконного увольнения сотрудников, участвующих в забастовке. Они не получали стимулирующих надбавок. Трудовая инспекция провела проверку работы заведения и выявила нарушения в деятельности администрации.
О начале забастовки медики уведомили региональное управление здравоохранения и главврача. Фельдшеры и врачи были не согласны работать на несколько ставок, замещая уволившихся коллег. Водители скорой помощи также не согласились работать в выходные дни, ведь нагрузка сверх нормы приводит к возникновению аварий.
Руководству Ишимбайской ЦРБ уже вынесено представление. Прокуратура обязала восстановить права работников. Они намерены обратиться в суд для получения компенсации морального вреда.
В Орловской области прокуратура также вынуждена вмешиваться в работу врачей, которые не получают ковидных доплат на протяжении нескольких месяцев. Профсоюз медицинских работников напомнил, что ситуация с невыплатой положенных доплат наблюдалась и годом ранее. Медики сожалеют, что их труд оказался обесценен в самый сложный эпидемиологический период.
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