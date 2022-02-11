Врач Павлова не поддержала вывод израильских ученых о связи между лишним весом и количеством антител к COVID-19

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11 февраля 2022, 14:00 Источник: Радио Sputnik

весы, pixabay.com

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова Зухра Павлова оценила заявление израильских ученых о том, что перенесшие COVID-19 пациенты с ожирением лучше защищены от повторных заражений.

Зухра Павлова подчеркнула, что высказывание израильских ученых сложно объяснить с медицинской точки зрения, поскольку статистика многократно подтвердила – люди с лишним весом болеют коронавирусом в более тяжелой форме, чем их стройные ровесники, более того, у них выше риск летального исхода.

Врач в беседе с Радио Sputnik уточнила, что у человека с избыточной массой тела во время борьбы с вирусом есть еще один фронт воспаления – он расположен в жировой ткани. Это приводит к тому, что иммунная система уже находится в перенапряжении, что в свою очередь всегда ухудшает общее состояние здоровья. "Я думаю, что это неправильная интерпретация или не совсем правильно полученные данные", – заключила Павлова.