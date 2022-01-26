Норвежские ученые нашли в пластиковой посуде способствующие ожирению молекулы

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26 января 2022, 19:25 Источник: Environmental Science & Technology

измерение объема талии, pixabay.com

Норвежские биологи провели исследование и выяснили, что в пластиковых бутылках, посуде и губках содержатся одиннадцать молекул, которые способствуют ожирению и другим нарушениям метаболизма.

Согласно оценкам экспертов ВОЗ, по сравнению с 1975 годом людей с ожирением на планете стало в три раза больше. В конце прошлого десятилетия мужчин и женщин с лишним весом в мире было около двух миллиардов.

Мартин Вагнер из Норвежского научно-технологического университета и его коллеги, анализируя связи между пищей, водой и пластиковой посудой и предметами быта, выяснили, что в пластике содержатся одиннадцать молекул, нарушающих обмен веществ. Почти все они относятся к дибутилфталатам и дифенилфосфатам – ароматическим органическим веществам, используемым для пластификации.

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