Врач Серебрянский предупредил, что после COVID-19 в хроническую форму могут перейти ревматологические болезни

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11 февраля 2022, 10:22 Источник: Радио Sputnik

COVID-19, pixabay.com

Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский утром в пятницу, 11 февраля, заявил, что COVID-19 может спровоцировать возникновение других заболеваний и развитие ряда серьезных патологий.

Юрий Серебрянский отметил, что у зараженных коронавирусом людей зачастую повышена влажность кожи из-за пота от повышенной температуры тела. Такое состояние способно привести к гриппу, парагриппу, респираторной вирусной пневмонии и аденовирусу.

Врач в беседе с Радио Sputnik уточнил, что COVID-19 ослабляет нервную систему и иммунитет, а это может стать причиной обострения аутоиммунных заболеваний. Кроме того, после коронавирусной инфекции в хроническую форму могут перейти ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата. Также у ряда пациентов обостряются сердечно-сосудистые заболевания.