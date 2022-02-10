Россияне могут получить QR-код переболевшего по результатам экспресс-теста на коронавирус

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10 февраля 2022, 21:34 Источник: ТАСС

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что положительный результат экспресс-теста на выявление новой коронавирусной инфекции позволит получить сертификат переболевшего с QR-кодом.

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником»,- пояснил он.

Кузнецов добавил, что если экспресс-тест был сделан дома самостоятельно и показал положительный результат, то человек может обратиться на горячую линию «122» или в кол-центр поликлиники. По его словам, затем к пациенту могут направить медработника для подтверждения диагноза.

Он напомнил, что больничный лист на семь дней может быть оформлен при первых симптомах ОРВИ по результатам дистанционной медицинской консультации, наличие результата тестирования для этого не требуется.

Ранее сообщалось, что с 21 февраля QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела.