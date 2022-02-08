Минздрав РФ: QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела

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8 февраля 2022, 17:06

Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Министерство здравоохранения РФ во вторник, февраля, сообщило, что в нашей стране QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела. Приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям к приказу, с 21 февраля QR-код будет содержать информацию о завершении вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией либо о наличии на Едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.