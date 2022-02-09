За сутки в Челябинской области от ковида скончалось 13 человек

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9 февраля 2022, 11:13 Анна Семенова

Цны на тесты в УрФО оказались запредельными. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А цены на ПЦР в УрФО оказались самыми высокими в стране.

По данным пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки в регионе заболели ковидом 4443 человека, среди которых 656 школьников. Остается высокой смертность, на больничных койках скончались 13 человек.

Всего на 9 февраля официально находятся на больничном с диагнозом COVID-19 42 433 южноуральца.

А пока эпидемилогический уровень не радует одних (пациентов), для других это отличный способ заработать. В антиминопольной службе сообщили, что на Урале стоимость ПЦР-тестов самая высокая в стране. Средняя стоимость теста в России – 1345 рублей, однако, например, в Центральном округе или на Северном Кавказе он обходится людям всего в 440 рублей, а в УрФО за анализ могут взять и 3483 рубля!