Областные медучреждения получат новые автомобили скорой помощи

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8 февраля 2022, 06:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Медицинский автопарк Южного Урала пополнился 10 машинами скорой и неотложной помощи. Автомобили «Лада Ларгус» будут использовать медучреждения Челябинска, Копейска, Пласта, Миасса, Златоуста и Магнитогорска.

Кареты скорой помощи были приобретены на взносы членов партии «Единая Россия». С инициативой о покупке выступил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Челябинской области Алексей Текслер. Вчера, 7 февраля, глава региона осмотрел новые автомобили перед их передачей лечебным учреждениям.

Добавим, что в ближайшее время в регион должны поступить еще 5 автомобилей скорой помощи. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием. Своевременное оказание медицинской помощи один из приоритетов работы системы здравоохранения, что особенно актуально в период пандемии.