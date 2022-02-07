Эксперт Петроченко рассказала, как получить бесплатную психологическую помощь в период пандемии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 февраля 2022, 19:30

pixabay.com

Теперь жители столицы могут получить психологическую помощь можно, не выходя из дома, ещё и бесплатно. Для этого понадобится всего лишь телефон, Skype или Zoom, а также онлайн-чат на сайте службы психологической помощи. Кроме этого, москвичам доступны авторские тренинги и школы. Об этом рассказала директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко «Вечерней Москве».

По мнению Петроченко, с целью заботы о здоровье и безопасности граждан большое количество услуг Московской службы психологической помощи доступно в дистанционном формате.

«Однако, если требуется экстренная психологическая помощь в очном режиме, то при наличии QR-кода у обратившегося специалисты мобильного сектора службы готовы оказать неотложную помощь очно», — уточнила специалист.

Люди могут получить психологическую помощь по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 с городского телефона или +7 (495) 051 с мобильного, а также с помощью аудио- и видеосвязи на площадках Skype или Zoom. Помочь могут и в онлайн-чате на сайте службы msph.ru. Консультации проводятся бесплатно и круглосуточно, а специалисты службы психологической помощи работают в стационарах.

«Сегодня наши психологи помогают людям справиться с последствиями COVID-19, оказывая помощь москвичам в резервных госпиталях и больницах. Обратиться за профессиональной поддержкой могут как пациенты, так и медицинские работники в «красных» и «чистых» зонах. Более 48 тысяч очных консультаций было проведено в учреждениях здравоохранения столицы», — рассказала Петроченко.

Она отметила, что с октября 2021 года возобновилась работа психологов на горячей линии Комплекса социального развития Москвы по телефону +7 (495) 870-45-09. С начала пандемии было проведено более 60 тысяч консультаций. Всего за время существования службы ее услугами воспользовались почти два миллиона человек. Также подразделения открыты во всех административных округах Москвы.

В течение года москвичам бесплатно предоставляется пять психологических консультаций, два сеанса психологической диагностики, три тренинговых программы и восемь сеансов психологической реабилитации. Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно предварительно записаться по телефону в любое удобное территориальное подразделение службы.

По мнению Петроченко, эффективность психологической помощи обеспечивается применением групповых форм работы.

— Мы разработали большое количество авторских тренинговых программ и предлагаем москвичам бесплатные занятия в «Городской школе психологических знаний», в рамках которой проходят занятия по самым различным тематикам, у нас открыты школы для будущих мам и пап, школы приемных родителей, — сказала Петроченко.

За время пандемии стали востребованы психологические вебинары, которые проходят ежедневно. Темы занятий разрабатываются таким образом, чтобы отвечать практически на любой жизненный запрос — от воспитания детей до самосовершенствования. Стоит только зарегистрироваться на интересующий вебинар на сайте службы, чтобы быть участником.

«Мы также уделяем внимание методам немедикаментозной коррекции психологического состояния человека. В нашей структуре есть отдел психологической реабилитации, ориентированный на восстановление психоэмоционального состояния клиентов при помощи телесно-ориентированной терапии и аппаратно-программных комплексов коррекции. Для более эффективной работы специалистов у нас организована система супервизионной поддержки, что является одним из важнейших и необходимых аспектов практической деятельности психолога», — объяснила Петроченко.