Главный внештатный онколог России Андрей Каприн о новом порядке оказания медпомощи: Коллеги готовы работать круглосуточно

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7 февраля 2022, 14:28 Источник: rbc.ru

С начала 2022 года в России заработал новый порядок оказания онкологической помощи взрослым пациентам. Проект вызвал бурную дискуссию. Общественники и юристы, с одной стороны, и разработчики проекта — с другой не находят взаимопонимания с медицинским сообществом в том, как именно должен функционировать порядок, в каком регионе лучше всего получать помощь. Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о новом порядке онкологической помощи и влиянии пандемии выявление рака.



Останется ли у пациента возможность самостоятельно выбрать место лечения?



Согласно новому порядку, направление пациента в медучреждение в зависимости от требующейся ему помощи, определяет региональное министерство здравоохранения. При этом маршрутизация должна проводиться через медучреждения региона независимо от того, требуется пациенту первичная медико-санитарная помощь или специализированная. Кроме того, такие медучреждения должны быть участниками территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи.



Андрей Каприн считает, что оставлять пациента и следующие за ним деньги в регионе в случае, если там есть квалифицированные специалисты, является правильным решением. Он отметил, что помощь в российских регионах оказывается на весьма высоком уровне. По его мнению, не имеет смысла платить за те же компетенции в исследовательском центре, если регион может оказать помощь такого же уровня самостоятельно.



По словам специалиста, раз в квартал главные внештатные онкологи проводят телеконсультации с представителями региональных онкодиспансеров, на которых разбираются ошибки.



Тем не менее пациент может самостоятельно выбрать учреждение для лечения в случае, если он чувствует сомнения в компетенции специалистов регионального центра или хочет проконсультироваться с лечащим врачом. Право выбора пациентом врача и больницы гарантируется федеральным законом «Об охране здоровья граждан».



По версии экспертов, из-за нового порядка пациенту сложнее будет реализовать это право и выбрать местом лечения федеральный центр вместо регионального учреждения. По мнению Михаила Ласкова, онколога, главного врача Клиники доктора Ласкова, местные медучреждения не станут нарушать территориальный принцип, в противном случае ФФОМС не заплатит клинике за работу.



Вместе с тем некоторые эксперты считают правильным решение привязать онкологического пациента к региону, так как далеко не все злокачественные новообразования требуют лечения в национальных медицинских исследовательских центрах (НМИЦ).



Почему в новом порядке появились строгие требования к количеству коек?



Ужесточены требования к организации онкологического диспансера и его подразделений. Так, в отделении противоопухолевой терапии должно быть от 20 до 50 коек, отделение хирургических методов лечения должно иметь в своем составе от 25 до 50 коек, при этом оно может быть организовано только на базе больницы, в которой есть не менее 70 коек под онкологический профиль.



Ранее медики уже выражали опасения, что такие условия сделают невозможной работу онкологов в небольших государственных и частных клиниках, а из системы оказания онкопомощи выпадут узкие специалисты, которые до внедрения порядка могли вести пациентов в том числе с доброкачественными новообразованиями, — офтальмологи, эндокринологи, урологи.



По словам Андрея Каприна, такие претензии не обоснованы. НМИЦ радиологии Минздрава проводит выездные мероприятия по курируемым регионам, и в ходе них оценивается потребность в койках.



Ограниченность коечного фонда не позволит иметь в штате специалистов нескольких профилей. Но нагрузка на койку не может быть и превышена — пациентов нельзя положить валетом, подчеркивает Каприн. По его мнению, в онкодиспансерах и больницах в настоящее время все хорошо, как с койками, так и со штатом.



О постановке диагноза и консилиуме врачей



В новой версии приказа консилиум, определяющий тактику лечения, должен проводиться в медорганизации, в составе которой есть подразделения:



- хирургических методов лечения злокачественных новообразований,



- противоопухолевой лекарственной терапии,

радиотерапии,



- при опухолях нервной системы в консилиуме должен участвовать врач-нейрохирург.



Некоторые эксперты отмечают, что теперь тактику лечения возможно будет определить только в крупной онкоклинике. Кроме того, полные консилиумы должны собираться еще и по доброкачественным новообразованиям, что может привести к избыточной нагрузке на врачей, которые и без того работают на пределе возможностей.



Андрей Каприн считает, что, если для консилиума требуются узкие специалисты, например, эндокринологи, офтальмологи, они могут быть привлечены с помощью телемедицины. Больницы, которые не соответствуют новому порядку, должны будут перенаправить пациента в онкодиспансер или другую больницу, которая ему соответствует. Отвечая на претензию о загруженности врачей, Каприн говорит, что его коллеги-онкологи готовы работать в три, четыре смены, вплоть до круглосуточного режима.



Интересно, что опрос Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), проведенный в 52 регионах, выявил дефицит специалистов: четверть опрошенных посчитали, что в их регионе не хватает от 51 до 100% онкологов первичного звена, 40% респондентов указали на дефицит от 16 до 30% врачей-химиотерапевтов, еще 34% пожаловались на аналогичные показатели нехватки хирургов и радиологов.



Онкопомощь во время пандемии



Обновлен список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, в них говорится о нежелательном применении вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». По словам Каприна, в инструкциях к ним указаны злокачественные новообразования в качестве противопоказаний. При этом «вакцина «Спутник V» хорошо себя показала для онкобольных».



Он также подчеркнул, что сворачивание программ диспансеризации из-за ограничительных мер в регионах может сказаться через несколько лет на увеличении числа запущенных стадий новообразований.



