Доктор Мясников рассказал, как правильно измерять артериальное давление

Самостоятельно измеряя артериальное давление, многие люди получают некорректный результат, потому что неправильно сидят во время процедуры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, достаточно скрестить ноги, чтобы давление подскочило на 10 мм ртутного столба.
Прежде чем воспользоваться тонометром, Мясников рекомендует несколько минут посидеть в расслабленной позе.
«Можно облокотиться на стул и обязательно надо держать руку на уровне сердца. Манжету тонометра лучше не надевать поверх одежды, так как устройству необходим прямой контакт с человеческим телом», — посоветовал врач.
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