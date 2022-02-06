Доктор Мясников рассказал, как правильно измерять артериальное давление

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6 февраля 2022, 20:49 Источник: "Свободная пресса"

Фото: pixabay.com

Самостоятельно измеряя артериальное давление, многие люди получают некорректный результат, потому что неправильно сидят во время процедуры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, достаточно скрестить ноги, чтобы давление подскочило на 10 мм ртутного столба.

Прежде чем воспользоваться тонометром, Мясников рекомендует несколько минут посидеть в расслабленной позе.

«Можно облокотиться на стул и обязательно надо держать руку на уровне сердца. Манжету тонометра лучше не надевать поверх одежды, так как устройству необходим прямой контакт с человеческим телом», — посоветовал врач.

Ранее доктор Мясников рассказал о пользе орехов для укрепления иммунитета.