ZOE COVID Study рассказал о кожных симптомах, характерных при заражении омикрон-штаммом

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6 февраля 2022, 17:23 Источник: РИА Новости

"Красная зона", Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Британское приложение ZOE COVID Study, созданное для отслеживания симптомов COVID-19, опубликовало данные о кожных проявлениях, характерных при заражении омикрон-штаммом. При этом исследователи подчеркивают, что некоторые из них могут сохраняться в течение продолжительного времени, сообщает Daily Express.

Один из наиболее частых симптомов - «ковидные пальцы». У заразившихся «омикроном» пальцы ног могут приобрести красную или фиолетовую окраску, покрыться сыпью.

Кроме того среди характерных симптомов названы трещины и воспаления на губах, сыпь, похожая на потницу или крапивницу.

В ряде случаев наблюдается сухость, похожая на экзему, появляющаяся на открытых участках кожи. «Обычно она розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и долго не проходит», — так описывают этот симптом врачи.

Некоторые пациенты жалуются на образование болезненных пурпурных и красных выпуклых пятен, похожих на обморожение.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм станет доминирующим в России доминирующим в ближайшие две-три недели.